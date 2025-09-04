Son Mühür- Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan 31 yaşındaki iş adamının Neymar ile ne ailevi ne de profesyonel bir bağı bulunuyor. Buna rağmen iş insanı, mirasının tek varisi olarak Neymar’ı gösterdi.

“Neymar’ı seviyorum”

Kararının gerekçesini açıklayan iş adamı, “Neymar’ı seviyorum, onunla çok özdeşleşiyorum. Özellikle babasıyla olan bağından çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi

Genç yaşına rağmen ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getiren iş insanı, kararının arkasında bu durumun yattığını belirterek şunları söyledi:



“Henüz 30’lu yaşlarımın başındayım ama zamanımın sınırlı olabileceğini fark ediyorum. Bu nedenle geride değerli bir miras bırakmak istedim.”

Neymar cephesinden açıklama Yok

Yıldız futbolcunun temsilcileri, mirasla ilgili herhangi bir resmi bildirim almadıklarını duyurdu. Sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.