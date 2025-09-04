Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 9 yıldır Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ertan Küçüköksüz, geçen yıl evlendiği eşi Meghan Victoria Beck ile Türk usulü düğün yaptı.

Ereğli Belen Sanayi Sitesi Müdürü Mustafa Küçüköksüz’ün oğlu Ertan Küçüköksüz, 3 yıl önce tanıştığı Meghan Victoria Beck ile geçen yıl ABD’de nikah kıydı. Çift, tatil için geldikleri memleketlerinde de düğün yapma kararı aldı. Köseağzı mevkiinde düzenlenen temsili nikah töreninde yeniden “evet” diyen çift, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde dans etti.

“Türkiye’de düğün yapmak istedik”

Ertan Küçüköksüz, “Yaklaşık 9 yıl önce Amerika’ya yerleştim. 3 yıl önce eşimle tanıştım. Geçtiğimiz yıl Amerika’da nikahımızı kıydık. Bu yıl da Türkiye’de düğün yapma kararı aldık” dedi.

“Türk yemeklerini çok beğendim”

Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Meghan Victoria Beck ise, “Çok güzel ve çok heyecanlıyım. İnsanlar çok misafirperver. Türk yemeklerini beğendim. Denizi ve kumsalı çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Türkçe olarak “Kocam seni çok seviyorum” diyen Beck, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.