Son Mühür- UPS şirketine ait bir kargo uçağı Kentucky'deki Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya yolculuğunun ilk dakikalarında yere düşerek alev topuna döndü.

Uçakta bulunan 3 mürettebatla uçağın düştüğü bölgede bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ağustos 2013'te Alabama'nın Birmingham kentindeki uluslararası havaalanına iniş sırasında bir Airbus uçağının düşmesi ve iki mürettebatın da ölmesinden bu yana düşen ilk UPS kargo uçağı oldu.

Havalimanındaki iki pistin etkilendiği kaza sonrası UPS, Salı gecesi yaptığı bir hizmet uyarısında, havadan ve uluslararası paketler için teslimat programlarının aksaklıktan "etkilenebileceğini" duyurdu.

Kuşkular motor arızası üstüne...



İlk belirlemelere göre üç motorlu ve 34 yaşındaki uçakta motorlardan birinde sorun yaşandığı için kaza meydana geldi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenild.

ABD'de 1 Kasım'dan bu yana federal hükümetin kapalı olması nedeniyle uçuş güvenliği konusunda soru işaretleri oluşmuştu.

ABD Başkanı Trump, "Hava trafik kontrolörlerimiz, maaş almadan bile durmaksızın çalışıyor. Onların özverisine minnettarız" demiş ve "Gerekirse, güvenliği sağlamak için ek kaynaklar konuşlandıracağız. Gökyüzünde bir trajedi en son istediğimiz şey" ifadesini kullanmıştı.

