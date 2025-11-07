Kura çekimi sonuçlarına göre Aliağa FK, deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. Maçın kesin tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak fikstüre göre belirlenecek.

Tarih aralığı netleşti

Dördüncü tur karşılaşmaları 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Aliağa FK’nın maçının da bu tarihlerden birinde yapılması planlanıyor.

Aliağa FK kupada yoluna devam etmek istiyor

Önceki turlarda başarılı performans sergileyen Aliağa FK, Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılarak kupada ilerlemeyi hedefliyor.