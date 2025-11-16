Son Mühür- Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başkan Rasim Arı’nın lüks otomobiliyle galeriyi ziyaret ettiği ve ardından hazırlanan geniş kahvaltı masasına geçtiği görüldü. Ortaya konan “mükellef sofra”, dikkat çekici sunumlarıyla paylaşım rekorları kırdı.

Gösterişli sofraya tepki yağdı

Görüntülerdeki sofrada pastırma ve jambon çeşitleri, farklı türlerde peynirler ve çok sayıda et ürünü bulunması kullanıcıların tepkisini artırdı. Ürünlerin tabaklara “kilolarca” konduğu yorumları yapılırken, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bu manzaraya büyük tepki gösterdiği belirtildi.

‘Mütevazilik’ çağrısı yapıldı

Paylaşımlar kısa sürede milyonlara ulaşırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “Vatandaş geçim derdinde mücadele verirken bu görüntüler kabul edilemez” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Nevşehir’de yaşayan bazı yurttaşlar da Arı’nın daha mütevazı bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi.