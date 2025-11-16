Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed K., iddiaya göre iş yerindeki kalfa ve bir arkadaşı tarafından korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı. Ellerinin bağlandığı ve pantolonunun zorla çıkarıldığı belirtilen çocuk, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç organlarında ciddi tahribat oluşan Muhammed K. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay atölyede meydana geldi

Bozova’daki marangoz atölyesinde dün meydana gelen olayda, çırak Muhammed K.’nın kalfa olarak çalışan Habip A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle etkisiz hale getirildiği, ardından yüksek basınçlı hava kompresörüyle saldırıya uğradığı ifade edildi.

Saldırı sonrası yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Muhammed K. ilk olarak Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından durumu ağırlaşınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne ve oradan da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar tespit edilen çocuk yoğun bakım ünitesine alındı.

Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan kalfa Habip A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar ailede büyük tepkiye neden oldu.

Baba Ahmet K.: “Oğlumun hayatını mahvettiler, adalet istiyorum”

Ağır yaralı çocuğun babası Ahmet K., sorumluların hala serbest olmasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Çocuğuma yapılan işkencenin tarifi yok. İç organları parçalanmış, yoğun bakımda yatıyor. Biz adalet istiyoruz. Bu suç cezasız kalmasın.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.