The Times’ın haberine göre, UEFA 2027–2033 dönemine ilişkin yeni ihale sürecinde yayın haklarını yalnızca ülke bazında değil, dünya genelinde tek maçlık paketler halinde satışa sunmayı planlıyor. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların küresel ölçekte futbol yayıncılığı yapabilmesini mümkün kılacak.

UEFA’nın bu girişimiyle, yıllık gelirini 5 milyar Euro’nun üzerine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Netflix futbola adım atarsa, dijital platformlar arasında yoğun bir rekabetin başlaması bekleniyor. Ayrıca bu hamle, Netflix’in canlı spor yayıncılığına ilk kez girişi açısından tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyabilir.

Yeni izleyici kitlesi