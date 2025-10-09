Son Mühür - UEFA, Şampiyonlar Ligi yayın haklarında önemli bir yeniliğe gidiyor. Yeni modele göre, dijital yayın platformu Netflix, her maç haftasında bir müsabakanın küresel yayın hakkı için teklif sunabilecek.
Tek maçlık sistem gündemde
The Times’ın haberine göre, UEFA 2027–2033 dönemine ilişkin yeni ihale sürecinde yayın haklarını yalnızca ülke bazında değil, dünya genelinde tek maçlık paketler halinde satışa sunmayı planlıyor. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların küresel ölçekte futbol yayıncılığı yapabilmesini mümkün kılacak.
5 Milyar Euro
UEFA’nın bu girişimiyle, yıllık gelirini 5 milyar Euro’nun üzerine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Netflix futbola adım atarsa, dijital platformlar arasında yoğun bir rekabetin başlaması bekleniyor. Ayrıca bu hamle, Netflix’in canlı spor yayıncılığına ilk kez girişi açısından tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyabilir.
Yeni izleyici kitlesi
Netflix’in Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olması, Türkiye’de futbol izleme alışkanlıklarını da etkileyebilir. Yaklaşık 2 milyon abonesi bulunan platform, futbol içerikleri sunmaya başladığında genç ve dijital odaklı yeni bir izleyici kitlesi kazanabilir. Ancak yeni modelin yalnızca haftada bir maçı kapsayacağı, tüm karşılaşmaları içermeyeceği belirtildi.