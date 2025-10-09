Son Mühür- Futbol hakemliğine nokta koymasının ardından yorumcu olarak Türkiye'nin takipo edilen isimleri arasına girmeyi başaran Ahmet Çakar'ın başı Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili iddiasının ardından ağrıyacak gibi duruyor.

Sosyal medya hesabından ''Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili çok önemli bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. İnşallah doğru değildir'' diye paylaşımda bulunan Ahmet Çakar Beyaz Tv'de sözlerine,

"Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştum 'size gelen bilgi doğru değil' dedi." sözleriyle açıklık getirmişti.

Küçük'ten dev tazminat iddiası...



Türk futbolunun en pahalı transferi konumunda olan Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran bu iddianın ardından Galatasaray kulübünün atacağı adım merak konusu olmuştu.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın, “Osimhen'in gizlenen bir rahatsızlığı var” diyen Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk bir tazminat davası açacağını öne sürdü.

Galatasaray'ın Osimhen için Napoli kulübüne 75 milyon avro bonservis ücreti ödemişti.

