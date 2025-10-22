Son Mühür- Yaz aylarını Balıkesir’deki yazlığında geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul’a döndü. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Avşar, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

“Set zamanı” paylaşımı dikkat çekti

Sosyal medyada uzun süredir sessizliğini koruyan Hülya Avşar, elinde senaryo tuttuğu bir fotoğrafını “Set zamanı” notuyla paylaştı.

Bu paylaşım, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına, “Yeni bir film mi geliyor?”, “Yoksa dizi projesi mi?” gibi yorumlar yapıldı.

Yeni proje merak konusu oldu

Avşar’ın hangi projede yer alacağı şimdilik açıklanmadı. Ancak paylaşım sonrası sanatçının televizyon ekranlarına mı yoksa beyaz perdeye mi döneceği sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Yeni imajıyla gündem oldu

62 yaşındaki usta sanatçı, yeni sezon öncesi imajını da yeniledi. Kahkül kestirdiği yeni saç modeliyle dikkat çeken Avşar, bu değişimini de sosyal medya hesabında paylaştı.