Son Mühür- Yaklaşık 50 milyar kişi tarafından izlenen Netflix dizisi Eternal Love ile ün kazanan Menglong’un ani ölümü, başta Asya olmak üzere tüm dünyadaki hayranlarını yasa boğdu. Oyuncunun ölüm haberi, bağlı bulunduğu menajerlik ajansı tarafından da doğrulandı.

“Suç unsuru yok”

Menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Dayanılmaz bir üzüntüyle sevgili Menglong’umuzun 11 Eylül günü bir binadan düşerek öldüğünü duyururuz. Polis her tür suç ihtimalini eledi. Yu Menglong’un huzur içinde yatmasını diler, acılı ailesine güç ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

Olayın detayları ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Menglong, olayın yaşandığı gece beş ila altı arkadaşıyla birlikteydi. Sabaha karşı saat 02.00 civarında odasına çekilip kapıyı kilitledi. Yaklaşık dört saat sonra arkadaşları evden ayrılmak üzereyken kendisine ulaşamadı.

Cansız bedeni çevre sakini buldu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni, sabah saatlerinde köpeğini gezdiren bir vatandaş tarafından fark edildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi.

Hayranları yasa boğuldu

Yu Menglong’un genç yaşta yaşamını yitirmesi, Çin başta olmak üzere Asya genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken hayranları oyuncunun anısını yaşatacaklarını dile getirdi.