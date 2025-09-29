İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Washington’da protesto edildi. Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi’nde toplanan göstericiler, İsrail’in saldırılarını ve Filistin’de yaşanan can kayıplarını protesto etti.

Gösteriye katılanlar, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin yanı sıra İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Kalabalık, İsrail’in askeri operasyonlarını durdurması için uluslararası çağrıda bulundu.

Yahudi gruplar organize etti

Protesto, Yahudi toplulukları olan New Jewish Narrative, Standing Together, T'ruah ve UnXeptable tarafından organize edildi. Düzenleyiciler, İsrail hükümetine karşı barış çağrısı yaparak Gazze’de şiddetin son bulmasını istedi.

Talepler net: Ateşkes, insani yardım ve barış planı

Göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sonlandırmasını, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımların artırılmasını talep etti. Ayrıca, ABD’nin hazırladığı 21 maddelik barış planının imzalanmasını istedi.

“Gazze’ye özgürlük” sloganları

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, “Gazze’ye özgürlük” ve “Savaşa hayır” yazılı dövizlerle seslerini duyurdu. Eylem, Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki temasları öncesi uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.