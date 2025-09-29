İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı nedeniyle özür diledi.

Katar’ın egemenliği ihlal edildi

9 Eylül’de gerçekleşen saldırıda Katar’ın egemenliğinin ihlal edildiğini kabul eden Netanyahu, hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisi için üzüntüsünü dile getirdi. Netanyahu’nun özrü, diplomatik çevrelerde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Katar tarafı resmi yanıt bekliyor

Diplomatik kaynaklara göre Katar, İsrail’in özrünü not etti ancak saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama ve güvence talebini sürdürdü. Katar’ın önümüzdeki günlerde Netanyahu’nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

Bölgesel dengeler yeniden tartışılıyor

Uzmanlara göre bu gelişme, Ortadoğu’daki hassas diplomatik dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Katar’ın vereceği yanıt, İsrail-Katar ilişkilerinin seyrinde kritik rol oynayacak.