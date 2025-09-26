Son Mühür- İsrail gazetesi Haaretz, İsrail askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun konuşmasının, İsrail ile Gazze Şeridi sınırındaki çitin yakınına yerleştirilecek kamyonlara yerleştirilecek hoparlörlerden yayınlanması için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Haaretz gazetesi, haberinde, " İsrail Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı'na , Netanyahu'nun konuşmasını kamyonlara yerleştirilecek hoparlörlerden yayınlayarak , üst düzey subayların 'psikolojik savaş' olarak tanımladığı bir yönteme başvurması emredildi " ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunda endişe var...



Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, " Askeri çıkarın ne olduğunu kimse anlamıyor " derken, Gazze'de hâlâ tutulan İsrailli rehinelerin yakınları da kararı eleştirdi .

Kanal 12'nin haberine göre ordu, askerlerin mevzilerini terk ederek Gazze Şeridi'ndeki yüksek riskli bölgelere girmesini zorunlu kılan bu emre karşı çıktı.

Ynet haber sitesi ise Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını yayınlamak için Filistinli toplulukların yakınlarına hoparlör yerleştirilmesi emrini verdiğini bildirdi.



Nazi Alman orduları gibi...



Filistinli bir insan hakları savunucusu Ramy Abdu,

''Fotoğraf, İsrail ordusunun hoparlörlerle Netanyahu’nun konuşmasınıinden edilmiş Gazze sakinlerine yayınlayan kamyonlarını gösteriyor.

İsrail ordusu bu fikri nereden aldı?

Nazi Alman ordusundan, ki bu ordu toplama kamplarında Hitler’in propagandasını yaymıştı.'' hatırlatmasında bulundu.