Son Mühür- İsrail ve İran arasında on iki gün süren savaşta nükleer tesisleri hedef alınan İran, Rusya'yla yeni nesil 4 adet nükleer tesis için el sıkışmıştı.

Ancak Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırım paketinin bu hafta sonu yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere, Fransa ve Almanya, Tahran'ı, ülkenin nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 tarihli büyük güçlerle yapılan anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) , Haziran ayında İsrail ve ABD tarafından bombalanan İran nükleer tesislerinin denetimini yeniden başlatmak ve Tahran ile işbirliğini yeniden tesis etmek için çalışıyor.



İran'a karşı düşmanca tutum...



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi , Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması halinde Tahran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer tesislerini denetlemesine izin veren anlaşmayı iptal edeceğini söyledi .

Arakçi, Telegram'da yaptığı paylaşımda, Mısır'da bu ay imzalanan anlaşmanın, "İran'a karşı düşmanca bir eylemde bulunulmadığı, iptal edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe konulması da dahil olmak üzere, yürürlükte kalacağını" söyledi.

