İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024’ten beri İsrail işgali altında bulunan Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeyi ziyaret etti. Bölgedeki İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu, sınır hattındaki son duruma ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyarete üst düzey devlet yetkilileri eşlik etti

Netanyahu’nun ziyaretinde İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Shin Bet Başkanı David Zini de hazır bulundu. Heyet, saha komutanlarından operasyonel bilgi alarak bölgedeki güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

Askerlerden “göreve devam” mesajı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, askerlerin Netanyahu’nun ziyaretinden memnun oldukları aktarıldı. Açıklamaya göre askerler, sınır güvenliğini sağlamak için “görevlerini kararlılıkla sürdüreceklerini” ifade etti.

Netanyahu: “Askerlerimizle gurur duyuyoruz”

Ziyaret sonrası konuşan Netanyahu, sahadaki askerlere övgü dolu sözlerle destek verdi:

“Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel bir brifing aldım ve her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz.”

Bölgedeki güvenlik gerilimi sürüyor

Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede İsrail askerlerinin varlığı, bölgesel gerilimin yüksek olduğu bir dönemde yeniden tartışma konusu oldu. Tel Aviv yönetimi ise sınır güvenliği gerekçesiyle bölgedeki askeri varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtiyor.