İstanbul-Fatih’te konakladıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesine ilişkin başlatılan soruşturma derinleşiyor. Almanya’dan Türkiye’ye gelen dört kişilik aileden hayatta kalan tek kişi olan baba Servet Böcek’in de hayatını kaybetmesiyle, aile fertlerinin tamamı yaşamını yitirmiş oldu.

Dört şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan midyeci Y.D., lokum satıcısı F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin aileye servis edilen yiyeceklerle bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

İstanbul’da gıda güvenliği toplantısı yapıldı

Sağlıklı gıdaya erişim için yeni tedbirler masada

Türkiye’nin gündemine oturan zehirlenme vakasının ardından İstanbul’da geniş kapsamlı bir “gıda güvenliği” toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlık ettiği toplantıda, kentte yürütülen denetim çalışmaları, son veriler ve alınacak yeni tedbirler ele alındı.

Toplantıya geniş bir heyet katıldı

İstanbul Valiliği Lale Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; vali yardımcıları, İBB temsilcileri, Adli Tıp Kurumu yetkilileri, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri, meslek odaları, gıda mühendisleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Amaç, kent genelinde gıda güvenliği standartlarını yükseltmek ve olası tehlikeleri önlemek olarak açıklandı.

Vali Davut Gül: “Gıda konusunda sıfır tolerans”

“Mevzuatı kesintisiz uygulayacağız”

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, son günlerde yaşanan zehirlenme vakasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir daha böyle bir acı yaşamamak için buradayız. 2025’te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 10 ayda 196 bin denetim yaptı. Personel eğitimi, işletme sahiplerinin bilinçlendirilmesi ve vatandaş duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Gıda güvenliği konusunda toleransımız sıfır.”

Karekod uygulamasıyla denetim bilgisi erişilebilir olacak

Vali Gül ayrıca işletmelerdeki karekod sisteminin yaygınlaştırılacağını belirterek, vatandaşların bu karekodları okutarak işletmenin denetim tarihine ulaşabileceğini söyledi.

Gıda güvenliğinde yeni kararlar: 24 saat denetim dönemi

Sokak satıcılarına ve işletmelere yoğun kontrol

Toplantı sonunda İstanbul genelinde uygulanacak yeni kararlar duyuruldu. Alınan önlemler şöyle sıralandı:

Sokak satıcıları ve işletmeler üzerindeki denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan tüm işletmelerin aldığı numuneleri 72 saat saklama zorunluluğu titizlikle uygulanacak.

Soğuk zincir şartlarına uymayan işletmelere kesinlikle tolerans gösterilmeyecek.

İstanbul’da 24 saat esasına göre çalışan gıda denetim komisyonları kurulacak.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, zorunlu hijyen ve gıda güvenliği eğitimine tabi tutulacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz kamera kaydı yapılacak ve kayıtlar 30 gün saklanacak.

İlaçlama şirketleri standartlara göre denetlenecek; uygunsuzluk tespit edilen firmalara adli işlem başlatılacak.

Bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere hem idari ceza hem de savcılık tarafından soruşturma açılacak.

Denetim rakamları açıklandı

2025 yılında 196 bin denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılı denetim verileri de paylaşıldı:

135.778 gıda işletmesine 196.504 denetim yapıldı.

8.199 işletmeye idari ceza uygulandı.

Toplam 506.457.754 TL para cezası kesildi.

79 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

237 işletme faaliyetten men edildi.