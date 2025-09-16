Son Mühür- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İşte buradayız. Burası bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, burası sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın zirve mesajı

Önceki gün Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarına sert tepki göstermiş, Filistin’e desteğin artırılmasının önemine dikkat çekmişti. Erdoğan, liderlerle yaptığı görüşmelerde İsrail’in “soykırım uyguladığı” vurgusunu yinelerken, Filistin davasının sahipsiz kalmaması gerektiğini dile getirmişti.

Netanyahu, Erdoğan’ı hedef aldı

50’yi aşkın ülkenin katıldığı zirve sonrası Netanyahu’nun yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt vermesi dikkat çekti. İsrail Başbakanı’nın bu tutumu, uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin Filistin meselesindeki etkili rolünü bir kez daha öne çıkardı.

“Netanyahu, Hitler’le ideolojik akrabadır”

Katar dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetine sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Türkiye, her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdürecektir. Bu, inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur” dedi. Netanyahu’yu Hitler ile kıyaslayan Erdoğan, “Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Filistin’in tanınması İsrail’i köşeye sıkıştıracak”

Erdoğan, Batılı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının İsrail üzerindeki baskıyı artıracağına işaret ederek, “Bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya duyuracağız” dedi. Ayrıca İslam ülkelerinin güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmalarını güçlendirmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.