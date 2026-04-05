Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Suriye’de önemli diplomatik temaslarda bulundu. Bu kapsamda, Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Vladimir Zelenskiy ve Ahmed eş-Şara katıldı. Üç lider, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele almak, ilişkileri güçlendirmek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda özellikle Suriye’deki güvenlik durumu, insani yardımlar ve bölgesel istikrar konuları üzerinde duruldu. Türkiye’nin arabuluculuk rolünü sürdürdüğü görüşmede, taraflar karşılıklı anlayış ve iş birliğini artırma yönünde adımlar atmayı hedefliyor.

Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti, Türkiye’nin bölgesel diplomasi faaliyetlerinin önemi ve üçlü iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından dikkati çekiyor. Görüşmelerin ardından resmi açıklamaların yapılması ve tarafların ortak değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.