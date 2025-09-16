CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine yönelik yargı süreçlerine sessiz kalmasını eleştirerek, “Susmak doğru değil. 13 yıl boyunca birlikte konuştuk, adalet yürüyüşü yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu da artık davaların sona erdiğini, önümüze bakmamız gerektiğini ifade etmelidir” dedi.

“Türkiye’nin gündemi hukuksuz davalar değil”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Başarır, Türkiye’nin asıl sorunlarının gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. CHP’ye yönelik davaları “sipariş ve mesnetsiz” olarak niteleyen Başarır, “Türkiye’nin gündemi yoksulluk, işsizlik, adalet ve dış politikadır.

Açlık sınırı 27 bin liraya çıktı. Asgari ücret açlık sınırının 5 bin lira altında, milyonlarca emekli ise 10 bin lira daha düşük maaş alıyor. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Ancak iktidar hukuksuz davalarla hem Meclis’i hem de ülkeyi oyalıyor” diye konuştu.

“İktidar cesurca siyaset zemininde tartışmalı”

Başarır, CHP’ye açılan davaların siyaseti gölgelediğini savunarak, “Artık bu davaların kapanmasını istiyoruz. Siyasi rakiplerimiz bizimle mertçe, siyaset ve hukuk zemininde mücadele etmelidir. CHP ile neden uğraşıyorsunuz? Bu tabloyu toplum, işçi, emekli ve çiftçi ödüyor” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik krizin faturasını vatandaş ödüyor”

Türkiye’nin ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu belirten Başarır, “İktidar, CHP kongresine kayyım atamakla uğraşmak yerine işsizliği, yoksulluğu çözmeli. Ekonomi her geçen gün daha da derinleşen bir krize sürükleniyor” dedi.

Erdoğan’a Gazze eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalara da değinen Başarır, “Gazze’de İsrail kara harekatı başlattığında Cumhurbaşkanı uçakta açıklama yapıyordu. Nutuk atmak yerine İsrail ile ticareti durdursun, dünyaya baskı kursun. Gazze’de her gün yüzlerce insan ölüyor. Cumhurbaşkanı içeride farklı, dışarıda farklı bir tavır sergiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“CHP’nin lideri Özgür Özel’dir”

Kılıçdaroğlu’nun sessizliğine dikkat çeken Başarır, “Önceki genel başkanlarımızın da bu hukuksuzluklara karşı çıkmasını isteriz. CHP’nin lideri Sayın Özgür Özel’dir. Cesur, çalışkan ve kararlı bir liderdir. Sayın Kılıçdaroğlu da geçmişteki bazı genel başkanlarımız gibi artık bu davaların bittiğini, partimizin geleceğe odaklanması gerektiğini söylemelidir” ifadelerini kullandı.