Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde oldukça hareketli ve yağışlı bir hava dalgası etkisini göstermeye başlıyor. Ülkenin çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan bulutlu sistem, beraberinde birçok bölge için sağanak yağış ve yüksek kesimler için kar yağışı getiriyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olması beklenirken, Karadeniz’in büyük bir bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Marmara Bölgesi’nde ise Sakarya, Bursa, Bilecik ve Balıkesir’in doğu ilçelerinde aralıklı sağanak geçişleri öngörülüyor.

Kıyılarda gök gürültülü sağanak, yükseklerde kar bekleniyor

Hava durumundaki değişimle birlikte yağışların karakteri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların, yer yer kuvvetli olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olması istenirken, benzer bir durum Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de geçerli. Öte yandan, kışın etkisini henüz yitirmediği Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu illerinde, yüksek rakımlı bölgelerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Trakya ve Ege kıyılarında 3 ila 5 derece arasında bir artış göstermesi, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Doğu bölgeleri için hayati uyarı: Çığ ve kar erimesi riski

Meteorolojik raporların en dikkat çekici ve kritik noktasını ise çığ tehlikesi oluşturuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki dağlık alanlar ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ciddi bir çığ riski bulunuyor. Mevsimsel sıcaklık değişimleriyle tetiklenebilecek kar erimeleri ve çığ tehlikesine karşı yetkililer, bölge halkını ve sürücüleri azami dikkat göstermeleri konusunda uyarıyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege Bölgesi hava durumu detayları

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul ve Edirne 19 derece, Kırklareli 19 derece ve Çanakkale 18 derece civarında seyrederken, Sakarya ve Bursa hattında sağanak yağışlar görülecek. Ege Bölgesi’nde ise İzmir ve Manisa 19 derece, Muğla 17 derece ve Afyonkarahisar 13 derece sıcaklıkla güne başlayacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de yağış etkisi

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 16 derece, Çankırı 17 derece ve Konya 15 derece sıcaklık ölçülürken, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar hakim olacak. Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana 20 derece, Mersin ve Antalya 19 derece, Hatay 18 derece olacak şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz’de Zonguldak dışındaki tüm illerde yağış beklenirken; Bolu 13 derece, Samsun 14 derece ve Trabzon 17 derece sıcaklıkta yağmurlu bir gün geçirecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da son durum

Doğu Anadolu’da Erzurum 10 derece ve Kars 9 derece ile soğuk bir hava yaşarken, bu illerde yağmurun zamanla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Malatya 17 derece ve Van 10 derece sıcaklıkla yağışlı havadan nasibini alacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Şanlıurfa 20 derece, Diyarbakır ve Gaziantep 17 derece, Siirt 16 derece ölçülecek. Bölge genelinde özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Denizlerde ise Karadeniz ve Akdeniz’de dalga boyunun yer yer 2,5 metreye kadar çıkabileceği, ancak genel olarak fırtına beklenmediği belirtiliyor.