Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Toplu konut müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu konut müjdesini Kabine Toplantısı'nın ardından verdi. Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

"Filistin davası damgasını vurmuştur!"

Filistin konusunu gündemine alan Erdoğan, "İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz.

Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. (Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz.

Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur.

Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır.

Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında tavrımız yıllardan beri değişmemiştir. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de vazifemiz de çok ağır." dedi.

"Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik"

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Erdoğan, "Aziz milletim değerli basın mensupları New York'taki yoğun temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. 25 Eylül'de Beyaz Sarayda Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık.

Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi İsrail'in artan saldırganlığı Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı. Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir.

Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı." ifadelerini kullandı.