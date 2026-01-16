Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu’daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gündemde Orta Doğu ve İran dosyası vardı

Kremlin kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, iki isim görüşmede Orta Doğu’da artan gerilimler ve İran’la ilgili mevcut tabloyu masaya yatırdı. Bölgesel güvenliği etkileyen başlıklar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Putin’den diplomasi ve istikrar vurgusu

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Orta Doğu’da kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanabilmesi için siyasi ve diplomatik yöntemlerin öncelikli olması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Putin’in, askeri gerilimin tırmanmasının bölgeyi daha kırılgan hale getireceğine dikkat çektiği ifade edildi.

Rusya’dan arabuluculuk mesajı

Açıklamada, Rusya’nın bölgede arabuluculuk rolünü sürdürmeye hazır olduğu ve ilgili tüm tarafların dahil olacağı yapıcı bir diyalog ortamının teşvik edilmesi yönündeki tutumunun bir kez daha teyit edildiği belirtildi. Moskova’nın, krizlerin çözümünde diplomatik kanalları açık tutma konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı.

Temasların sürdürülmesi konusunda mutabakat

Telefon görüşmesinde iki liderin, farklı düzeylerde temasların devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi. Önümüzdeki süreçte Orta Doğu’daki gelişmeler doğrultusunda iletişimin sürdürüleceği mesajı verildi.