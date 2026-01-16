Son Mühür- Kıbrıs Barış Harekatı sonrası KKTC'de kalan evi yüzünden Türkiye'yi mahkum ettirip 1.3 milyon solar tazminat alan Titina Loizidou, bir kez daha kendinden söz ettirmeyi başardı.

Loizidou'yu gündeme getiren olay, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in ziyareti oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB dönem başkanlığı nedeniyle ziyaret eden Leyen'e bu ziyaretinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Christodoulides ile birlikte Titina Loizidou da eşlik etti.



Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için...



Lefkoşa'daki Yeşil Hat'ı gezen ve KKTC'ye bakan Ursula Von der Leyen duygusal olarak tanımladığı ziyaret sonrası X'te,

"Lefkoşa'daki Yeşil Hat ziyareti çok duygusaldı. Açık olmak istiyorum: Kıbrıs ve tüm Kıbrıslılar için kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm, AB için mutlak öncelik olmaya devam etmektedir. 2026 yılının Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik yeni bir ivme getirmesini umuyorum." mesajı paylaştı.

Türkiye'yi mahkum ettirip evinin parasını fazlasıyla almasına rağmen Titina Loizidou'nun Leyen'e Türkleri işgalci olarak göstermesine itiraz eden Gazeteci Sefa Karahasan,

''Utanç verici fotoğrafın rehberi: Türkiye'den bir milyon dolar alan kadın'' başlıklı paylaşımıyla Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Güney Kıbrıs ziyaretinde yaşanan bir gelişmeye dikkat çekti.



KKTC'ye fıçıların arkasından bakıyor...



''Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Yeşil Hat üzerinde tek taraflı kurulan “savaş” sergisini geziyor, ardından sahte fıçıların arkasından bir “delik”ten KKTC’ye bakıyor.'' diyen Karahasan,

''Türkler tarafından işgal edilmiş evleri görüyor.''

Şaşkına dönüyor!

Bu utanç verici ziyarette Leyen’e kim eşlik ediyor?

Titina Loizidou!..

Loizidou, “evim işgal altında” derken Leyen’e rehberlik ediyor.

“İşgali” anlatıyor.



Titina Loizidou kim?



1989’da Girne’deki evine gidemediği için Türkiye’ye dava açan ve 1996’da kullanım kaybı tazminatı olarak 1.3 milyon dolar alan kişi!..

Evini Türk tarafına sattı, parayı cebine indirdi, ama hâlâ “evim işgal altında” diye Avrupa Komisyonu Başkanı’nı kandırıp rehberlik yapıyor.

Peki Leyen, Yunan Rumlarının, kendisinin bile güvenmediği Yunanistan’ın bile güvenmediği bu oyunlarına nasıl kanıyor?

Yanında hiç akıllı danışmanı yok mu?

Sayın Loizidou, parayı cebine indirdin, bize söyleyecek daha neyin kaldı?'' diye sordu.