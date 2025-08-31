Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Ukrayna’nın Lviv şehrinde silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ukrayna Savcılık Genel Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleştiği, saldırganın Parubiy’e birkaç kez ateş ettiği bildirildi.

Olayın ardından saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Ukrayna yetkilileri, saldırının Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olup olmadığını açıklamadı. Ayrıca saldırganın kimliği ve saldırının amacı hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Güvenlik güçleri, delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Lviv’deki yetkililer, Parubiy’nin ölümünün ardından şehrin güvenlik önlemlerini artırdı. Kamu binalarında ve önemli noktaların çevresinde güvenlik kontrolleri sıklaştırıldı. Saldırının ardından siyasi ve kamuya açık alanlarda güvenlik önlemlerinin kalıcı olarak gözden geçirileceği bildirildi.