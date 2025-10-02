Son Mühür- Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Bebek’te köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Hürriyet'in haberine göre; son günlerde özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerden bunalan oyuncu, medyada yer alan yanlış iddialara sert çıktı.

“İş ortağım erkek arkadaşım yapıldı”

Geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Cavadzade, çıkan dedikodulara açıklık getirdi. Oyuncu, yanındaki kişinin iş ortağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yanımda bulunan kişi iş ortağım İbrahim Bey. Sağlık, güzellik ve spor alanında bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi, ‘yanlış bir şey yazılmasın’ dediğimde bile, yanlış bilgiler çıkıyor.”

“Lahmacun arkadaşlarımı sevgilim yapıyorlar”

Oyuncu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özel hayatıyla ilgili yanlış yorumlara tepki gösteren Cavadzade, esprili bir dille şunları ekledi:

“Yediğim lahmacunun yanındaki her insanı sevgilim olarak yazıyorlar. Lahmacun, benim en sevdiğim yiyeceklerden biri. Depresyona girdiğimde de mutlaka lahmacun yerim.”