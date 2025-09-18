Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan milli sporcu Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska’ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

En genç dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, elde ettiği bu sonuçla kadınlar kategorisinde en genç dünya ikincisi unvanını aldı. Turnuvada sergilediği performansla büyük takdir toplayan Baş, Türkiye güreşinde geleceğin en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Çeyrek finali tuşla geçti

Nesrin Baş, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İlk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Romanyalı Alexandra N. Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuşla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Zorlu yarı finalden zaferle çıktı

Yarı finalde Çinli güreşçi Zelu Li ile karşılaşan Baş, büyük bir mücadele sonucunda 9-6’lık skorla galip geldi. Bu sonuçla finale çıkan milli sporcu, altın madalya için mindere çıkmaya hak kazandı.

Finalde altın kaçtı

Final müsabakasında Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Nesrin Baş, rakibi karşısında 5-0 geriye düştü. Mücadeleyi çevirmeye çalışan milli sporcu, tuş olarak mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti. Böylece turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türk güreşi için gurur kaynağı

Henüz genç yaşına rağmen dünya arenasında önemli başarılar elde eden Nesrin Baş’ın, önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi daha büyük şampiyonalarda temsil etmesi bekleniyor. Baş’ın gösterdiği performans, Türk güreşinde kadın sporcuların yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

