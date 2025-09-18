Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ karşısında alınan yenilginin ardından Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Mourinho ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mourinho: “Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin başındayım”

Benfica’nın resmi açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, göreve başlarken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok fazla duygu var ama deneyimim onları kontrol etmeme yardımcı oluyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm. Burada kariyerimi kutlamak için değil, Benfica’ya hizmet etmek için bulunuyorum. Bu çok büyük bir onur.”

Mourinho, önceliğinin taraftarlar olduğunu vurgulayarak, “Ben önemli değilim; önemli olan Benfica taraftarları. Görevim, Benfica’nın kazanmasını sağlamak. Bu kulübün DNA’sında kazanmak var” ifadelerini kullandı.

“Benfica taraftarları için sahaya çıkacağım”

Mourinho, Benfica ile özdeşleştiğini belirterek, İstanbul’da Fenerbahçe karşısında bir kişi eksik oynamalarına rağmen alınan olumlu sonucun kulübün karakterini ortaya koyduğunu söyledi.

“Kendimi özdeşleştirdiğim Benfica bu. 48 saat sonra maçımız var ve sahaya milyonlarca taraftarımızın varlığını hissederek çıkacağız” dedi.

“Her zamankinden daha açım”

Portekizli teknik adam, Benfica’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, geçmişe göre daha büyük bir motivasyona sahip olduğunu ifade etti:

“Bugün değişen şey, 25 yıl öncesine göre daha aç olmam. Belki de bugün başkalarını daha çok düşünüyorum. Hizmet etmek için buradayım, burada olmaktan çok mutluyum ve kendimi her zamankinden daha canlı hissediyorum. Taraftarların mutlu olduğunu biliyorum, ben de şampiyonluklar kazanmak için sorumluluk hissediyorum.”

Fenerbahçe itirafı: “Hata yaptım”

Mourinho, Fenerbahçe’deki görev sürecine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu:

“Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde çalıştım. Yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim. Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım, fakat son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica ile yeniden kendi seviyeme dönüyorum.”

Ayrıca Fenerbahçe’deki transfer politikasına da değinen Mourinho, dörtlü savunma sistemi kurmak istediğini fakat kadro yapılanmasının buna izin vermediğini dile getirdi.

“Benfica’nın kadrosu güçlü”

Benfica’nın mevcut kadrosunu överek değerlendiren Mourinho, kulübün transfer politikasını da takdir etti:

“Benfica transfer piyasasında harika bir iş çıkardı. Gerçekten sevdiğim bir takım var. Bruno Lage iyi bir teknik direktördü, ama bu meslekte işimizin kesintiye uğraması bir yas sürecine dönüşüyor. O da benim gibi acı çekiyor olmalı. Ona en iyisini diliyorum.”

Benfica’da yeni dönem başlıyor

Jose Mourinho, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Inter, Manchester United ve Roma gibi dev kulüplerde çalıştıktan sonra yeniden ülkesine dönerek Benfica’nın başına geçti. Taraftarlar, bu anlaşmanın kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyor.