Son Mühür- “Fatih Harbiye” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Mutlu evliliklerini mart ayında oğulları Aziz’in doğumuyla taçlandıran çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Ünlü isimler, sosyal medyada büyük ilgi görmelerine rağmen bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

Sosyal medyada yeni paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Neslihan Atagül, eşi ve oğluyla birlikte çekilen özel anlarını Instagram’da yayınladı. Atagül, zaman zaman aile pozlarını takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni topluyor.

Gün batımında romantik anlar

Ünlü oyuncu son olarak Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile birlikte gün batımını izlediği bir video yayımladı. Görüntülerde, Atagül’ün oğlunu kucağına aldığı ve eşine romantik bir öpücük kondurduğu anlar yer aldı.