Son Mühür- "Rüya", "Vatanım Sensi", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Çift Kişilik Oda" , "Vuslat" ve "Ramo" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Devrim Özkan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor.

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınında sıkça konuşulan Özkan, ayrılığın ardından sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

"2. ameliyatı oldum"

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez böbrek ameliyatı geçiren oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımda takipçilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere.”

İmaj değişikliğiyle dikkat çekti

Ameliyat sonrası kendine gelen Özkan, saçlarının bir kısmını sarılara boyatarak imaj değişikliğine gitmişti. Sosyal medyada paylaştığı yeni tarzı beğeni toplarken, hayranlarından olumlu yorumlar almıştı.

Doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı

2 Eylül doğumlu oyuncu, 27. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü pastası ve kutlama karelerini Instagram hesabında paylaşan Özkan, gönderilerine “Tatlı 27” notunu düştü.

Serkan Tınmaz detayı sosyal medyayı hareketlendirdi

Kutlama fotoğrafları arasında Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini canlandıran oyuncu Serkan Tınmaz ile olan karesi de dikkatlerden kaçmadı. Özkan’ın Tınmaz ile birlikte poz vermesi, sosyal medyada kısa sürede dedikodulara yol açtı.