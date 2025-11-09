Türk Halk Müziği geleneğinin köklü isimlerinden, davul sanatının eşsiz temsilcisi Adem Göçer (67), mücadele ettiği kolon kanseri hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen saygın ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünün sahibi olan usta sanatçının kaybı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bağlama ustası Neşet Ertaş’ın izinden giderek bu onurlu unvanı taşıyan Göçer, Kırşehir yöresi müzik kültürünün ve davul icrasının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu. Onun ritmik ustalığı ve sahnedeki enerjisi, Anadolu’nun dört bir yanındaki düğün ve etkinliklerin vazgeçilmez bir parçası olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı onurlu ödül

Adem Göçer'in sanat hayatının zirvesini temsil eden anlardan biri, 2020 yılında layık görüldüğü ‘Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almasıydı. Bu ödül, onun sadece bir icracı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktaran bir hoca ve usta olarak devlet nezdinde tescillenmiş bir değer olduğunun kanıtıydı. Göçer, ödülü alırken yaptığı mütevazı konuşmalarla da dikkat çekmiş ve Kırşehir’in müzikal zenginliğini her fırsatta dile getirmişti. Kırşehir ekolünün kurucularından Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi ustaların mirasını taşıyan Göçer, Neşet Ertaş’ı ise "konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz" olarak tanımlayarak, bu geleneğe olan derin bağlılığını her zaman ifade etmiştir.

Hastaneden duygusal veda mesajı

Yaklaşık üç ay önce başlayan rahatsızlığı sonucu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri teşhisi konulan Göçer, buradaki tedavisinin ardından İzmir’de özel bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Tedavi sürecini bir süre İzmir’de sürdüren usta sanatçı, son günlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesindeki evine getirilmişti. Vefatından sadece altı gün önce, hastane ortamında çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı duygusal video ile sevenlerine "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etmişti. Bu yürek burkan veda mesajında Göçer, takipçilerine sağlıklı ve onurlu bir hayat sürmeleri, şahıslarına ve haysiyetlerine mukayyet olmaları yönünde öğütler vererek, onların geleceğin büyükleri olduğunu vurgulamış ve sanatla yoğrulmuş yaşamının bir özetini sunmuştu.