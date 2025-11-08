Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 72 saatte düzenlenen saldırılarda 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, enkaz altından çıkarılan cesetlerle birlikte toplam can kaybının 69 bin 169’a ulaştığını açıkladı.

Ateşkes sonrası 241 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 241 Filistinli yaşamını yitirdi, 614 kişi de yaralandı. Son üç günde düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarından daha önceki saldırılarda ölen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp dosyalarındaki incelemeler yıkımın boyutunu büyüttü

Bakanlık, kayıp-ihbar dosyalarındaki incelemeler sonucunda 284 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirledi. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam ölü sayısı 69 bin 169’a, yaralı sayısı ise 170 bin 685’e yükseldi.

İsrail’den 15 Filistinlinin cenazesi daha teslim alındı

Filistinli yetkililer, İsrail makamlarından 15 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığını, teslim alınan toplam cenaze sayısının 300’e ulaştığını duyurdu. Söz konusu cenazelerin kimlik tespit ve defin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Saldırılar ve ambargo nedeniyle bölgede insani koşulların giderek kötüleştiği, hastanelerde ilaç ve yakıt sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma “acil insani yardım ve kalıcı ateşkes” çağrısını yineledi.

