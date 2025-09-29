Son Mühür/ Osman Günden - Türk Halk Müziği’nin unutulmaz ustası Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği özel gecede türkülerle anıldı. Etkinlikte hem duygusal anlar yaşandı hem de hareketli türkülerin coşkusuyla halaylar çekildi.

Yoğun katılımlı anma gecesi

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkülerle Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi” Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda yapıldı. Çiğli halkının yanı sıra muhtarlar, belediye meclis üyeleri, kadın kolları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da geceye katılarak bu anlamlı etkinliğe ortak oldu.

Türküler eşliğinde anılar canlandı

Etkinlikte usta sanatçının hayat yolculuğu, büyük aşkı Leyla’ya olan sevdası, babası Muharrem Ertaş ile atışmaları ve sanat yaşamına dair kesitler paylaşıldı. Katılımcılar, kimi zaman gözyaşlarına hâkim olamadı, kimi zaman da Ertaş’ın türkülerinde kendini buldu. Gecenin sonunda ise hareketli türküler hep bir ağızdan söylendi, halaylar çekilerek Ertaş’ın anısı coşkuyla yaşatıldı.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de Neşet Ertaş’ın türküsü hiç susmayacak”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuşmasında Neşet Ertaş’ın Anadolu’nun sesi ve gönüllerin tercümanı olduğunu vurguladı. Yıldız, “Bozkırın Tezenesi, aramızdan ayrılmış olsa da eserleriyle hâlâ yanımızda. Türkülerine olan sevgi her geçen yıl artıyor. Çiğli olarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz” dedi.