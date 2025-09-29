Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Balçova Terapi Ormanları'nın sarp ve dağlık arazisinde tehlikeli bir durumda kalan üç genci başarılı bir operasyonla kurtardı. Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu müdahale, gençlerin yaşadığı korku dolu dakikalara son verdi. Kurtarma çalışmasının ardından, gençler İzmir İtfaiyesi'ne minnettarlıklarını dile getirdi.

Behzat tepesi civarında acil durum ihbarı

Olay, dün akşam saatlerinde, yani 28 Eylül tarihinde, Balçova Terapi Ormanları içinde yer alan Behzat Tepesi bölgesinde meydana geldi. Ormanlık alanın kayalık ve zorlu bir kısmına tırmanmaya çalışan üç genç, ilerleyemez duruma gelerek bulundukları yerde mahsur kaldı. Gelen acil yardım çağrısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Araçların ulaşamadığı bölgeye yürüyerek intikal eden uzman ekipler, karanlığın çökmesiyle birlikte operasyonun zorluk derecesi artmasına rağmen, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda gençlere ulaştı.

Tırmanış macerası kabusa döndü

Kurtarılan gençler, yaşadıkları korku dolu anları itfaiye personeline anlattı. Hafta sonunu değerlendirmek ve doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ormana geldiklerini belirten gençler, maceralı bir tırmanış denemesi sırasında kendilerini bir anda çıkışı olmayan bir noktada bulduklarını ifade etti. Sarp kayalıklardan aşağı inememeleri ve havanın kararmasıyla birlikte paniğe kapıldıklarını dile getiren gençler, "Karanlıkta bize ulaşılamayacak diye çok korktuk. İtfaiye ekiplerini karşımızda görünce büyük bir sevinç ve rahatlama yaşadık," şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerine teşekkür yağdı

İtfaiye ekiplerinin profesyonelce yürüttüğü kurtarma çalışması sayesinde güvenli bir şekilde aşağı indirilen gençler, sağlık durumlarının kontrolü için ilk incelemeleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi. İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu tür doğa yürüyüşleri ve tırmanışlarda güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulması ve işaretlenmiş parkurların dışına çıkılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Zorlu arazi ve zamanla yarışılan bu başarılı kurtarma operasyonu, İzmir İtfaiyesi'nin dağ ve doğa koşullarındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.