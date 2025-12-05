TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Ege temsilcileri yarın çok önemli maçlara çıkacak.

Ligde son sıradan kurtulmaya çalışan Nazillispor ile düşme hattıyla bağlarını koparmak isteyen İzmir Çoruhlu FK, saat 15.00’te Pamukören Sahası’nda karşılaşacak.

Nazillispor, sezon boyunca saha ve tesis krizleriyle boğuştu. Stadı çürük raporuyla kapatılan kulüp, hafta içinde tesislerinden de çıkarılmış; Aydın’ın farklı ilçeleri antrenmanlar için kapılarını açmıştı.

Öte yandan kulüp başkanı Şahin Kaya’nın şike operasyonu kapsamında gözaltına alınması camiada büyük yankı yaratmıştı.

Uşakspor yeniden çıkış arıyor

Grupta kötü gidişatı durduramayan ve Play-Off hattının dışına düşen Uşakspor, taraftarı önünde çıkış arayacak.

Kırmızı-siyahlılar, saat 15.00’te 1 Eylül Stadı’nda Alanya 1221 FK’yı konuk edecek. Uşak ekibi, hem moral bulmak hem de yeniden üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Bornova 1877, Tire 2021 FK’yı ağırlıyor

Düşme hattında bulunan bir diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877, günü gecenin son maçında sahada tamamlayacak.

Yeşil-siyahlılar, saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Tire 2021 FK ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, kümede kalma yarışında kritik üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Ege’de kritik gün

Ege takımlarının üçü de düşme hattı veya sıralama mücadelesinin içinde yer alırken, yarın alınacak sonuçlar sezonun geri kalanındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.