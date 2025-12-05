Son Mühür/ Seçil Ünlü - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91’inci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan açıklama, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Metni İl Kadın Kolları Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gizem İpin okudu. Açıklamada, “5 Aralık yalnızca bir yıldönümü değildir; daha fazla eşitlik talebini yükseltme günüdür. Kadınların siyasete eşit katılımı için kararlılıkla adım atma günüdür” ifadeleri yer aldı.

“Türk kadını birçok ülkeden önce demokratik hayata adım attı”

Metinde, kadınların 1930’da belediye seçimlerinde, 1933’te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 1934’te ise TBMM’de seçme ve seçilme hakkı kazanarak birçok dünya ülkesinden önce demokratik hayatta yer aldıkları vurgulandı. Açıklamada, bu kazanımın bir “zihniyet devrimi” olduğu belirtilerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet devrimcileri minnetle anıldı.

“Türkiye demokrasi açısından eşitlikten uzak bir tabloyla karşı karşıya”

Kadınların siyasi temsiline yönelik istatistiklere de dikkat çekilen açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin kadınların siyasal güçlenmesi kategorisinde 148 ülke arasında 139’uncu sıraya gerilediği hatırlatıldı. TBMM’de kadın temsilinin yüzde 20, yerel siyasette ise yüzde 5 düzeyinde kaldığı aktarıldı.

“Kadınları karar mekanizmasının merkezine alan parti CHP’dir”

Açıklamada, CHP’nin kadınları siyasetin vitrininde değil karar mekanizmalarının merkezinde konumlandırdığı vurgulandı. Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde Eylül 2024 Tüzük Kurultayı’nda kademeli artışla yüzde 50 eşit temsili güvence altına alan düzenlemenin tarihi bir adım olduğu ifade edildi.

Yerel seçim sonuçlarına da değinilerek, 35 kadın belediye başkanının CHP listelerinden seçildiği, kadın belediye meclis üyesi ve kadın il genel meclisi üyesi sayısının da önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

“Kadın varsa demokrasi vardır”

Açıklama şu ifadelerle sona erdi: “Eşit temsil ancak siyasi irade varsa mümkündür. Kadın varsa demokrasi vardır. Daha fazla kadın muhtar, kadın belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi, kadın belediye başkanı ve kadın milletvekili için çare eşitliktedir; çare eşit temsildedir. Siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksiktir. Biz kadınlar, eşitlik mücadelemizi omuz omuza büyütmeye devam edeceğiz. Çare eşitlikte, çare eşit temsildedir.”