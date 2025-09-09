Son Mühür- Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru ve Fransa Başbakanı François Bayrou'nun istifa haberlerinin ardından bir istifa haberi de Nepal'den geldi.

Nepal Başbakanı Sharma Oli, sosyal medya yasağının ardından başlayan şiddetli protestolarda 19 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanmasının ardından istifa etti.



İstifası kabul edildi...



Oli, Cumhurbaşkanı Ramchandra Paudel'e gönderdiği istifa mektubunda, "Ülkedeki olumsuz durum göz önüne alındığında, sorunun çözümünü kolaylaştırmak ve anayasaya uygun şekilde siyasi olarak çözülmesine yardımcı olmak amacıyla bugün itibarıyla istifa ediyorum" dedi.

14. Başbakan olarak atanmıştı...



73 yaşındaki Oli, geçen yıl temmuz ayında ülkenin 2008'den bu yana 14. başbakanı olarak dördüncü dönemi için yemin etmişti. Kabinedeki iki meslektaşı, ahlaki gerekçelerle devam etmek istemediklerini söyleyerek pazartesi günü geç saatlerde istifa etmişti.