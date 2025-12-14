Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale için düğmeye ne zaman basacağının tartışıldığı süreçte gözler Nobel Barış Ödülü sahibi muhalif lider Machado'nun üzerindeydi.

Oslo'daki Nobel Barış Ödülü törenine katılamayan Machado'nun yerine ödülü kızı almıştı.

2024 Ağustos'undan beri Venezuela'da bilinmeyen bir yerde saklanan Machado'nun ABD yardımıyla Venezuela'dan kaçış serüvenini Wall Street Journal kaleme aldı.



Holywood senaryolarını andıran maceralı kurtuluşu kaleme alan WSJ,

''Denizde kurtarıldı: Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado kaçışının en tehlikeli aşamasından sağ çıktı'' bilgi notunu paylaştı.

''Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado, Venezuela’dan kaçışı sırasında Karayip Denizi’nde saatlerce iletişimsiz kaldı

Machado, GPS cihazının denize düşmesi sonrası küçük bir balıkçı teknesinde açık denizde sürüklendi

Kurtarma ekibi, 3 metreyi aşan dalgalar ve karanlıkta Machado’yu güçlükle tespit etti

Operasyon, erken saatlerde Machado’nun başka bir tekneye alınmasıyla başarıyla sonuçlandı'' denilen haberde,

''Gizli kurtarma operasyonu ABD’li eski asker Bryan Stern tarafından yönetildi ve Kurtarma görevi “Operation Golden Dynamite” adıyla yürütüldü'' denildi.

''Stern'in operasyon sırasında üst düzey ABD askeri yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunun belirtildiği haberde,

''Operasyonun ABD hükümeti tarafından değil, özel bağışçılarca finanse edildiği belirtildi.



Üç gün süren kaçış...



WSJ'ye göre üç gün süren kaçışta şunlar yaşandı.

''Machado, Caracas yakınlarından kara yoluyla Venezuela’nın Karayip kıyısına ulaştı Ardından balıkçı teknesiyle Hollanda’ya bağlı Curaçao Adası’na geçti

Deniz yolculuğu yaklaşık 12 saat sürdü.

Curaçao’dan özel bir jetle Norveç’in Oslo kentine götürüldü.



Operasyon boyunca yanlış bilgi yayma taktiğiyle Machado’nun yeri gizlenmeye çalışıldı.

Kurtarma ekibi, hava ve denizden olası müdahalelerden kaçınmak için rotayı son anda değiştirdi

2018 seçimlerini kaybeden ve 2024'de aday olması engellenen Machado, Nicolás Maduro’nun rakibi olarak görülen en güçlü muhalefet figürü konumunda bulunuyor.

Machado, Oslo’ya ulaştıktan sonra kurtarılmasını “bir mucize” olarak tanımladı.