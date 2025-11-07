Ünlü oyuncu Nejat İşler, Mirgün Cabas’ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak yönetmen Nuri Bilge Ceylan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cabas’ın, “Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz karşılaştırman çok tartışıldı. Bu yüzden başın derde girdi mi?” sorusu üzerine İşler, esprili bir dille

“Ondan utanıyorum, çünkü ayık gitmeliydim” diye yanıt verdi.

“Nuri Bilge’ye kızgınım”

Programda konuya daha detaylı açıklık getiren Nejat İşler, Ceylan’a yönelik eleştirilerini net bir dille dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Nuri Bilge’ye kızgınım biraz” diyerek eleştirisinin temel nedenini anlattı.

Kamera arkası görüntülerine tepki

İşler, Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini çektikten sonra yayınladığı kamera arkası görüntülerine dikkat çekerek rahatsızlığını şu sözlerle ifade etti:

“İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz. Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani. Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim.”

İşler’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kış Uykusu deneyimine göndermeler

Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da Altın Palmiye kazanan 2014 yapımı “Kış Uykusu” filminde “İsmail” karakterine hayat vermişti.

Ceylan’ın bu filmi, Yılmaz Güney’in Yol filminden sonra dünya sinemasının en prestijli ödülü Altın Palmiye’ye layık görülen ikinci Türk yapımı olmuştu.