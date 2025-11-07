Son Mühür - Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 20 dakika kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Ürek'in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı.''

Hürriyet’in haberine göre, Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, şarkıcının durumunun stabil olduğunu belirterek kritik sürece ilişkin şunları söyledi:

"Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı."