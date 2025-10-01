Son Mühür- Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, 27 Ocak’tan bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuluyor. Barım, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ünlü isimler mahkemede

Duruşmada pek çok ünlü oyuncu ve isim tanık olarak dinlendi. Mahkemeye Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ve gazeteci Enver Aysever katıldı.

Nejat İşler’in dikkat çeken ifadesi

Tanıklardan Nejat İşler, sosyal medya üzerinden paylaşılan ifadesinde Gezi Parkı’na tesadüfen gittiğini belirtti. İşler, “Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Bodrum’da yaşıyordum, iş görüşmesi için İstanbul’a gelmiştim. Gezi Parkı’na denk geldiğim için uğradım. 20 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Devrimci İşçi Sendikası’na üyeyim, doğrudan onların çadırına gittim” dedi.



Avukatların sorusu üzerine ise, “Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Birinin beni yönlendirmesi benim için hakaret olur. Ayşe en fazla yemek yediğimizde hesabı ödemek için ısrar eder” ifadelerini kullandı.

“Bireysel kararımdı”

Tanıklardan oyuncu Bergüzar Korel de Barım’ın kendisini Gezi Parkı’na yönlendirmediğini vurguladı. Korel, “Ben bireysel olarak eşimle gittim. Orada Ayşe Barım’ı görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de herhangi bir yönlendirmesi olmadı” diye konuştu.