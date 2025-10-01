Son Mühür- Raun, yaptığı paylaşımda “Keşke bir günlüğüne erkek olsaydım, erkek gibi yaşamak nasıl bir his çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum erkeğin sakalı nerede olur?” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tutuldu.

Eleştirilerin odağında

Fenomenin açıklamasına, “Geçmişini ne çabuk unuttun”, “Ne gereksiz bir açıklama”, “Reklam olmak için boş konuşuyor” ve “Hafızamı sildirdim deyince doğru söylüyormuş” gibi yorumlar geldi.

Estetik operasyonlarla değişim

Mika Raun, daha önce de geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Yüzünde dört adet vida bulunduğunu açıklayan Raun, çene törpüleme ve küçültme işlemleri sırasında bu müdahalenin yapıldığını dile getirmişti.

Tayland’da geçiş sürecini tamamlamıştı

Bir süre önce Tayland’a giderek cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyuran Raun, dönüşünün ardından her paylaşımıyla sosyal medya gündeminde yer almayı sürdürüyor.