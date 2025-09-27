Son Mühür- Son olarak Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı roman serisinden uyarlanan Netflix yapımı 10 Gün Üçlemesi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nejat İşler, gece saatlerinde bir mekân çıkışı görüntülendi. Yanında bir arkadaşı bulunan oyuncunun keyifli olduğu ancak alkollü olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirin sorusuna sert tepki

Mekân önünde bekleyen bir muhabir, İşler’e “Sevilen bir oyuncusunuz, işlerden konuşalım” diyerek mikrofon uzattı. Ancak oyuncu röportaj vermek istemediğini belirterek sert bir yanıt verdi. “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim” sözleriyle tepki gösteren İşler, daha sonra “Beni bıraksanıza” diyerek çıkış yaptı.

Sosyal medyada gündem oldu

Yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü oyuncunun agresif tavırları ve kullandığı ifadeler, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Kimileri İşler’in tepkisini sert bulurken, kimileri de muhabirin ısrarcı tavırlarının oyuncuyu gerdiğini savundu.