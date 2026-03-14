Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. İzmir temsilcisi Göztepe, 26. hafta mücadelesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe mutlak galibiyet parolasıyla taraftarının önüne çıkarken, Alanyaspor ise puan ya da puanlar almak için İzmir deplasmanında sahaya çıktı. Mücadelede gülen taraf olmadı. İzmir ekibi Göztepe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Göztepe, 90+10'da yıkıldı!

Göztepe'nin golleri; 7. dakikada Juan Santos ve 59. dakikada Janderson'dan geldi. Alanyaspor'un golleri ise 15. dakikada Ianis Hagi ve 90+10. dakikada İbrahim Kaya'dan geldi.

İlk 11'ler!

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Nicolas Janvier, Ruan, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang, Steve Mounie