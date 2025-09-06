Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında yarın sahasında İspanya ile karşılaşacak.

Maç saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın TV8 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

Maça dair önemli bilgiler

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını yine İngiltere’den Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Chris Kavanagh olacak. Türkiye, E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup ederken, İspanya da Sofya’da Bulgaristan’ı 3-0 yendi. İkinci maçlar öncesinde İspanya averajla liderlik koltuğunda otururken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı. Grubun diğer mücadelesi ise yarın TSİ 16.00’da Tiflis’te Gürcistan ile Bulgaristan arasında oynanacak.

Eksik oyuncular

Ay-yıldızlı takımda, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik var. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu maçta sahada olamayacak. İspanya cephesinde ise Gavi ve Yeremy Pino, sakatlıkları sebebiyle Bulgaristan maçından önce aday kadrodan çıkarılmıştı..