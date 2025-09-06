Son Mühür - Fenerbahçe’de önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısının ana gündem maddesi teknik direktör seçimi oldu. Toplantıda üyelerin büyük çoğunluğu tercihini İsmail Kartal’dan yana kullanırken, Başkan Ali Koç da deneyimli teknik adaya sıcak yaklaştı. Kartal’ın göreve getirileceği düşünülürken, Başkan Koç bu kez futbol şubesinin yöneticileriyle bir toplantı daha gerçekleştirdi. Bu görüşmeye futbol direktörü Devin Özek de katıldı.

''Daha doğru olur...''

Özek’in bu toplantıda Ali Koç’a, “Yabancı adaylarımızla da görüştük. Onlara da bir fırsat verelim, ardından nihai kararı vermeniz daha doğru olur” dediği öğrenildi. Bu öneri üzerine Başkan Koç’un ikna olduğu belirtildi. Hafta sonu gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından yeni teknik direktörün pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Koç’un İsmail Kartal kararını şimdilik ertelediği ifade edildi. Devin Özek’in daha önce Luciano Spalletti, Edin Terzic, Domenico Tedesco, Ange Postecoglou ve Marco Rose ile temas kurduğu, bu isimler arasından yapacağı son eleme sonrası 2 ya da 3 adayı Ali Koç’un değerlendirmesine sunacağı aktarıldı.

İsmail Kartal favori ama...

Terzic ve Tedesco’nun, Ali Koç’a sunum yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Postecoglou’nun ise Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere rağmen Avrupa’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor. 30 Mart’ta Leipzig’ten ayrılan Marco Rose’nin ise futbol direktörü Devin Özek’in favori adayı olduğu öne sürülüyor. Başkan Ali Koç’un, Özek’in belirleyeceği adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştirdikten sonra en geç pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor. Buna rağmen İsmail Kartal, teknik direktörlük koltuğu için hala en güçlü aday olarak öne çıkıyor.