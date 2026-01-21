Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta, gruplardaki dengeleri etkileyecek kritik mücadelelerle sona eriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta, bu akşam yapılacak maçların ardından tamamlanacak. İlk günkü karşılaşmalarda beklenmedik sonuçlar ortaya çıkarken, üst tura yükselme ve play-off dengeleri büyük ölçüde netlik kazandı.

7. haftanın ilk maç gününde ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

7. hafta sonunda son 16 turuna kalmayı kesinleştiren tek ekip Arsenal olurken; Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP ve Tottenham ise play-off biletini almayı garantiledi.

Kairat Almaty ve Villarreal, Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ilk takımlar olarak kayda geçti.

Öne çıkan maçlar

GALATASARAY – ATLETICO MADRID

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs tarafından yönetilecek. Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

QARABAĞ – EINTRACHT FRANKFURT

Son dönemde form düşüşü yaşayan Qarabağ FK, Bakü’de Frankfurt karşısında ilk 24 hedefini canlı tutmak için sahaya çıkacak. Frankfurt ise ilk 24 iddiasını korumayı amaçlıyor.

ATALANTA – ATHLETIC BILBAO

Formda Atalanta, bu maçı kazanması durumunda ilk 8 biletini garantileyecek. Athletic Bilbao içinse karşılaşma, “ya kazan ya kaybet” niteliği taşıyor.

BAYERN MÜNİH – UNION SG

5 galibiyetle dikkat çeken Bayern Münih, galibiyet elde ederek ilk 8’i garantilemek istiyor. Union SG ise ilk 24 umutlarını devam ettirmek için puan arayacak.

CHELSEA – PAFOS

Chelsea, kazanması hâlinde ilk 8 yarışını sürdürmeye devam edecek. Pafos ise Londra’dan puan çıkararak ilk 24 şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

JUVENTUS – BENFICA

Üst üste galibiyetler elde eden Juventus, Benfica’yı da yenerek ilk 24’ü garantilemek istiyor. Benfica için ise puan kaybı büyük risk anlamına geliyor.

MARSİLYA – LIVERPOOL

Marsilya, son haftalardaki çıkışıyla ilk 24’e girdi. Liverpool ise 12 puanla ilk 8 hedefini korumayı sürdürüyor.

NEWCASTLE – PSV

Newcastle, ilk 8 sıralamada tutunmaya çalışacak, PSV ise sürpriz sonuçlarla ilk 24’te kalma mücadelesi verecek.

SLAVIA PRAG – BARCELONA

Barcelona, son alınan sonuçlarla ilk 8 umutlarını yeniden canlandırdı. Slavia Prag ise matematiksel olarak zor bir durumda bulunuyor.