Melbourne'da oynanan sezonun ilk Grand Slam turnuvasında 3. tura yükselen Sönmez, 23 Ocak Cuma günü dünya 94 numarası Putintseva ile kozlarını paylaşacak. 23 yaşındaki Türk raket, bu maçı kazanması halinde Grand Slam tarihinde teklerde 4. tura çıkan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçecek. Putintseva ise 2. turda Fransız Elsa Jacquemot'u 6-1 ve 6-2'lik setlerle rahat bir şekilde geçerek forma geldiğini kanıtladı.

Swiatek'i deviren kadın! Yulia Putintseva kimdir?

Yulia Antonovna Putintseva, 7 Ocak 1995'te Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Babası Anton Putintsev ve annesi Anna Putintseva'nın kızı olan Yulia, tenisle tanışmasını babasına borçlu. Moskova'daki Spartak Tenis Kulübü'nde başladığı tenis serüveni, 14 yaşında Paris'teki ünlü Mouratoglou Tenis Akademisi'ne transferiyle farklı bir boyut kazandı.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan Putintseva, junior döneminde iki Grand Slam finaline ulaştı. 2010 US Open ve 2012 Avustralya Açık'ta final oynayan genç tenisçi, dünya junior sıralamasında 3 numaraya kadar yükseldi. 2012 yılında Rusya yerine Kazakistan'ı temsil etmeye başlayan Putintseva, bu kararla kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Üç WTA şampiyonluğu ve tarihi zaferler

Putintseva, profesyonel kariyerinde üç WTA tek kadınlar şampiyonluğu kazandı. 2019'da Nürnberg, 2021'de Budapeşte ve 2024'te Birmingham'da kupayı kaldırdı. Birmingham'daki zafer özellikle dikkat çekiciydi çünkü bu, kariyerinin ilk çim kort şampiyonluğuydu. Finalde Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-1, 7-6 yenerek Kazakistan tarihinde Birmingham'da şampiyon olan ilk kadın tenisçi unvanını aldı.

Grand Slam turnuvalarında da önemli başarılara imza atan Putintseva, üç kez çeyrek finale yükseldi. 2016 ve 2018 Roland Garros ile 2020 US Open'da son sekize kalan Kazak raket, 2016'daki Roland Garros çeyrek finalinde efsane Serena Williams'a üç sette yenildi. Bu performansıyla Kazakistan tarihinde Roland Garros'ta çeyrek finale ulaşan ilk kadın tenisçi oldu.

2024: Swiatek şoku ve kariyer zirvesi

Putintseva'nın en unutulmaz anı, 2024 Wimbledon'da yaşandı. Birmingham şampiyonluğundan gelen özgüvenle girdiği turnuvada, 3. turda dünya 1 numarası ve 21 maçlık galibiyet serisi bulunan Iga Swiatek'i 3-6, 6-1, 6-2'lik setle devirdi. Daha önce Swiatek'e karşı dört maçın tamamını kaybeden Putintseva, bu galibiyetle tenis dünyasını şoke etti. Maç sonrası yaptığı açıklamada "Korkusuzca oynadım, yüzde yüz inandım" diyen Putintseva, kariyerinin en önemli zaferlerinden birini kutladı.

Aynı yıl Cincinnati Açık'ta savunma şampiyonu Coco Gauff'u da eleyen Putintseva, Miami ve Madrid'de çeyrek finale ulaşarak istikrarlı performansını sürdürdü. 27 Ocak 2025'te kariyer zirvesi olan dünya 20 numarası sıralamasına ulaştı.

Oyun stili ve kişilik

Sağ elini kullanan Putintseva, güçlü taban çizgisi oyunuyla tanınıyor. Özellikle forehand vuruşları ve rakibine zaman tanımayan agresif oyun tarzı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Kort içindeki yoğun duygu patlamaları ve tutkulu tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan Putintseva, Rusça ve İngilizce bilen çok dilli bir sporcu.

Şu anda Florida'nın Boca Raton şehrinde yaşayan Putintseva'nın koçluğunu Matteo Donati üstleniyor. Justine Henin ve Martina Hingis'i idol olarak gören Kazak tenisçi, erkek kardeşi Ilya Putintseva'nın profesyonel buz hokeycisi olmasıyla sportif bir aile geleneğini sürdürüyor. 30 yaşındaki deneyimli raket, Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez için zorlu bir sınav olacak gibi görünüyor.