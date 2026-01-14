Son Mühür/ Beste Temel - Necati Cumalı’nın Urla’daki evinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, önceki dönem milletvekillerinden Bülent Baratalı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında, 2001 yılında “Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi” olarak açılan yapının yenilenen hali kamuoyuna sunuldu.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 25 yılın ardından yapının kapsamlı bir yenilemeden geçirildiğini belirterek, kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğuna dikkat çekti.

“Toprağı, suyu, emeği ve doğayı yazdı”

Başkan Selçuk Balkan konuşmasında Necati Cumalı’nın Urla’nın yalnızca geçmişinde değil, kültüründe ve geleceğinde de yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

“Ege’de yaşam mücadelesi veren insanları anlattı. Toprağı, suyu, emeği ve doğayı yazdı. Bu yüzden ona ‘Mayıs Şairi’ dendi. Susuz Yaz ile sinema tarihimizin ilk uluslararası ödüllerinden birine ulaşıldı. Böylesine güçlü bir edebiyatçının hemşerisi olmak bizler için onur ve aynı zamanda sorumluluktur. Necati Cumalı, Urla’nın kültüründe, belleğinde ve geleceğinde yaşamaya devam edecektir.”

Ev çocuk kütüphanesine dönüştürüldü

Yenileme çalışmaları kapsamında yapının fiziki koşullarının iyileştirildiğini belirten Balkan, Necati Cumalı’nın kendi isteğiyle oluşturulan kütüphane alanının baştan sona düzenlenerek çocuk kütüphanesine dönüştürüldüğünü açıkladı. Sanatçıya ait eserlerin yeniden temin edildiğini ifade eden Balkan, mekânın yaşayan bir kültür alanı haline getirildiğini söyledi.

“Bu mekân artık yalnızca geçmişi anlatan bir ev değil; çocukların okuduğu, düşündüğü, hayal kurduğu bir alan oldu. Necati Cumalı’yı geleceğe taşımak; çocuklarımızı edebiyata, sanata, felsefeye ve bilime yönlendirmek bizlerin sorumluluğudur.”

Baratalı: Urla bir göçmen memleketidir

22. ve 23. Dönem Milletvekili Bülent Baratalı, yapılan düzenlemeler dolayısıyla Urla Belediyesi’ni ve Başkan Selçuk Balkan’ı kutladı. Baratalı konuşmasında Urla’nın kültürel yapısına dikkat çekerek, “Urla’ya dışarıdan gelen hiç kimse yabancı değildir; artık yerlidir. Urla bir göçmen memleketidir” ifadelerini kullandı.

Cumalı’nın mübadil kimliği vurgulandı

Urla Belediyesi Meclis Üyesi Prof. Dr. Mesut Önen ise Necati Cumalı’nın mübadil kimliğine dikkat çekti. Cumalı’nın eserlerinde mübadele sürecinde yaşanan acıları, Kurtuluş Savaşı’nı ve İkinci Dünya Savaşı’nı derinlikli biçimde ele aldığını belirten Önen, yazarın halklar arasındaki dostlukların nasıl bozulabildiğini ve bunun yol açtığı büyük ıstırapları edebiyatına yansıttığını ifade etti.