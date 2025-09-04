Son Mühür - 21 Haziran’da anoreksiya nevroza nedeniyle yaşamını yitiren fenomen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan, Neler Oluyor Hayatta programına konuk olarak, kızının vefatının ardından ilk kez duygularını paylaştı.

Yayında gözyaşlarını tutamayan Prof. Dr. Hakan Candan, çocuklarına ilgisiz olduğu yönündeki iddialara cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. O yarışmaya (İşte Benim Stilim) katıldıklarından haberim olmadı, olsaydı kesinlikle izin vermezdim. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara ‘Evet’ diyordu. Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Ben Konya’da yaşıyor ve Karaman Üniversitesi’nde görev yapıyorum ama buna rağmen çocuklarımı korumak adına İstanbul’a taşındım. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı."

''Asla böyle değillerdi...''

"Nihal çok nazik, insanlara karşı daha kibar ve duyarlı; Bahar ise daha sert, katı ve bildiğini okuyan bir karakterdi. Konuşma tarzı, tavırlar, mimikler o programla değişti. Asla böyle değillerdi. O ekranların büyüsü Bahar’ın kimliği dışında yeni bir kimlik oluşturmasına neden oldu. Gerçek ses tonu bile o değildi."

''Kasları komple erimişti...''

"Bu sanal gerçek dediğimiz olay Nihal’in ölümünü tetikledi. Tedaviye bir türlü ikna olmadı. Vasi atamak istedik o süreçte ama Nihal ısrarlarımız ve yalvarmalarımızla tedaviyi kabul etti. Ama iliği kurumuştu. Vücudunda hiçbir şey kalmamıştı. Kaslar zaten komple erimişti. Eşiyle de zaten boşanma sürecindeydi bundan da etkilendi. Nihal’in cezaevine gitme nedeni dolandırıcılık iddiasıydı.''

''Korkuyorum...''

''Nihal’i bu noktalara getiren şey bence cezaevine böyle bir suçlama ile girmiş olması. Sonuçta yüz kızartıcı bir suç ve gerçekten böyle bir şey yapmadığı için çok hayattan koptu. 5,5 ay haksız yere cezaevinde yattı ve Nihal bunu kabullenemedi. Haksızlık olarak gördü hep. Cezaevinde yakalandı zaten anoreksiyaya. Ben hastanede onu gördüğümde artık konuşamayacak durumdaydı. Kızım Bahar’ın da aynı sonu yaşamasından korkuyorum. Çevresindeki o kışkırtıcı, rahatsız edici tipleri istemiyorum."