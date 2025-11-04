Son Mühür- NBA'de heyecan altı karşılaşmayla devam etti. Bu sezon şimpiyonluk adayları arasında yer alan Houston Rockets'ın konuğu Dallas Mavericks'ti.

Rockets, Alperen Şengün ve Kevin Durant ikilisine Amen Thompson'un da eklenmesiyle sahadan zaferle ayrılmayı başardı.

40 dakika sahada kalan Alperen Şengün 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asist, Kevin Durant 21 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve Amen Thompson ise 27 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Draft birinci sıra seçimi Cooper Flagg'ın 12 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadığı Dallas karşılaşmadan 110-102 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.



Denver'de Jokic çok farklı...



Nikola Jokic, Sacramento Kings'e karşı istatistik tahtasını doldurmayı başardı. Jokic karşılaşmayı 34 sayı, 7 ribaunt, 14 asist, 4 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Denver'ın 130-124 kazandığı karşılaşmada Christian Braun 21 sayı ve Aaron Gordon 20 sayıyla öne çıkan oyuncular oldu.

Kings'de Russel Westbrooks'un 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Doncic ve Reaves'in yokluğunda...



Luka Doncic ve Austin Reaves'ten yoksun olarak sahaya çıkan Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers deplasmanından zaferle dönmeyi başardı.

Sakatlıktan dönen LeBron James'in 5 sayı ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Deandre Ayton 29 sayı ve 10 ribaundla öne çıkan oyuncu oldu.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Clippers-Heat: 119-120

Trail Blazers- Lakers: 115-123

Nuggets- Kings: 130-124

Rockets- Maveriks- 110-102

Grizzlies- Pistons: 106-114

Knicks-Wizards: 119-102